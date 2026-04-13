В ВСУ заявили об отступлении у границы с Россией

14-й армейский корпус ВСУ отступил в районе Миропольского Сумской области

Подразделения 14-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на новые рубежи в районе Миропольского Сумской области. Об этом подразделение сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Утверждается, что отступление было обусловлено превосходством российских войск в силах и средствах. По данным корпуса, в районе населенного пункта шли интенсивные бои.

Перед этим спикер группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали наступление в Сумской области. В частности, он отмечал, что подразделения Вооруженных сил РФ оказывают давление у села Грабовское и к северу от него.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил об уничтожении группировки ВСУ у Мирополья Сумской области. Он добавил, что командование ВСУ сохраняет серьезные укрепрайоны в районе населенного пункта Запселье и на реке Псел.