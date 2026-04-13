Бывший СССР
08:32, 13 апреля 2026

Стало известно об уничтожении в Сумской области целой группировки ВСУ

Марочко: ВС России уничтожают оставшуюся у Мирополья группировку ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска планомерно уничтожают оставшуюся у Мирополья Сумской области группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения военного эксперта Андрея Марочко, передает ТАСС.

«По моей информации, вооруженные формирования Украины еще удерживают свои позиции в районе Мирополья. (...) Но наши военнослужащие работают над уничтожением живой силы и техники противника на данном участке», — заявил эксперт.

Он добавил, что командование ВСУ сохраняет серьезные укрепрайоны в районе населенного пункта Запселье и на реке Псел.

Ранее в ночь с 12 на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    В отношении журналистки-иноагента возбудили дело в России

    Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

    Известного ведущего-педофила поймали на нарушении и вернули в тюрьму

    Цены на нефть перешли к росту на фоне угроз морской блокады Ирана

    Определены перспективы яхт-клуба главаря одной из самых жестоких ОПГ Москвы

    55-летняя женщина нашла 29-летнего бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

    Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

    На Курильских островах произошло землетрясение

    Внешность бабушки трех внуков покорила россиян

    Все новости
