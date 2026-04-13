Стало известно об уничтожении в Сумской области целой группировки ВСУ

Марочко: ВС России уничтожают оставшуюся у Мирополья группировку ВСУ

Российские войска планомерно уничтожают оставшуюся у Мирополья Сумской области группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения военного эксперта Андрея Марочко, передает ТАСС.

«По моей информации, вооруженные формирования Украины еще удерживают свои позиции в районе Мирополья. (...) Но наши военнослужащие работают над уничтожением живой силы и техники противника на данном участке», — заявил эксперт.

Он добавил, что командование ВСУ сохраняет серьезные укрепрайоны в районе населенного пункта Запселье и на реке Псел.

Ранее в ночь с 12 на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент России Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.