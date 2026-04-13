В ВСУ заявили о наступлении на границе

13 апреля 2026



ГОС ВСУ: Российские войска активизировали наступление в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска активизировали наступление у границы в Сумской области Украины. Об этом заявил спикер группировки Объединенных сил (ГОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Трегубов, передает «РБК-Украина».

По его словам, российские войска продвинулись на некоторых участках на 1-1,5 километра от границы. В частности, спикер уточнил, что наступление ведется на границе в районе села Грабовское и к северу от него.

При этом он подчеркнул, что подобное продвижение представляет опасность для ВСУ, так как свидетельствует о намерении Российской армии закрепиться в регионе и расширять присутствие.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил об уничтожении группировки ВСУ у Мирополья Сумской области. Он добавил, что командование ВСУ сохраняет серьезные укрепрайоны в районе населенного пункта Запселье и на реке Псел.

