Движение «Ветераны России» потребовало закрыть YouTube-канал Собчак

Движение «Ветераны России» потребовало закрыть YouTube-канал телеведущей Ксении Собчак после интервью с рэпером Моргенштерном, в котором исполнитель усомнился в целесообразности празднования Дня Победы. Об этом сообщает Znak.com.

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что организация направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Моргенштерна на экстремизм. Кроме того, организация намерена добиться закрытия YouTube-канала Собчак. «Мы акцентируем внимание на канал Собчак, будем требовать его закрытия. Риторика там ведется антиконституционная, там постоянно ведутся некие провокации, некие инциденты, идет расслоение нашего общества», — отметил Резяпов.

Лидер движения также оценил заявление Моргенштерна о том, что он не видит смысла в праздновании Дня Победы. Он посчитал слова рэпера «подрывом национальной стратегии». «Мы говорим о том, что Моргенштерн навязывает богатство, наркотики, автомобили, секс, понимаете, да? Это же идет разложение», — заявил руководитель «Ветеранов России». По мнению общественника, парад в День Победы нужно обязательно проводить.

Ранее Резяпов уже заявлял, что намерен пожаловаться на Моргенштерна. Он заявил, что музыкант «не дружит со своей головой, не помнит, благодаря кому и чему он живет на этой земле», и посчитал, что в высказываниях рэпера «речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия».

Интервью, в котором Моргенштерн сообщил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы, вышло на YouTube-канале Собчак в понедельник, 25 октября. По мнению исполнителя, стране нужно двигаться дальше и достигать новых успехов, а не праздновать то, что было почти век назад.