Адвокат Моргенштерна опроверг его предложение отменить День Победы

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал высказывание Моргенштерна о Дне Победы, которое он озвучил в интервью Ксении Собчак, передает РИА Новости.

Жорин опроверг предложение исполнителя отменить День Победы: по его словам, тот просто высказал непонимание о праздновании этой даты. Он напомнил, что рэпер является одним из представителей молодых людей, которые «не всегда понимают какие-то вещи, которые для более взрослого поколения являются понятными и очевидными».

«Как раз задача старшего поколения, в том числе меня, — объяснять молодежи, что праздник Победы — важное событие для нашей страны и мира. Молодых людей нужно не осуждать или наказывать, а объяснять, почему мы должны об этом помнить, чтобы не допустить повторения страшных событий», — подчеркнул адвокат.

По словам Жорина, Моргенштерн лишь «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом».

Ранее стало известно, что «Ветераны России» пожалуются на Моргенштерна в Следственный комитет из-за слов про День Победы. Председатель движения Ильдар Резяпов считает, что «здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия».

В интервью журналистке Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — подчеркнул он.