Моргенштерн рассказал о своих проблемах со сном

Российский рэпер Моргенштерн рассказал о проблемах со сном. Исполнитель поделился подробностями о своем здоровье в интервью для Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале журналистки.

Хип-хоп-артист заявил, что с 13 лет страдает сонным параличом. «Сонный паралич — это когда ты просыпаешься, но двигаться не можешь, и у тебя происходят кошмары наяву. В основном это какие-то ужасы. Бывает, глаза открываешь, а на тебя лицо кровавое с потолка кричит, тени по комнате ходят. Один раз маленький ребенок рядом на кровати лежал и плакал», — признался Моргенштерн, отметив, что некоторое время он выпивал алкогольные напитки, чтобы уснуть.

23-летний музыкант добавил, что у него также наблюдается бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами во сне — прим. «Ленты.ру»). Моргенштерн подчеркнул, что из-за этого недуга он в итоге сточил зубы.

В том же интервью для Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы. По мнению Моргенштерна, стране нужно двигаться дальше и достигать новых успехов, а не праздновать то, что было почти век назад.