Моргенштерн рассказал о сборе денег для ребенка из страха перед уголовным делом

Рэпер Моргенштерн признался, что помогал больному ребенку из Тимашевска не по своей воле, а из страха перед уголовным делом. Видео с признанием появилось на канале артиста в YouTube.

Музыкант рассказал, что помогал больному спинальной мышечной атрофией Илье Худобе из Тимашевска потому, что ему угрожали уголовным делом о пропаганде наркотиков. В своем обращении Моргенштерн рассказал о некоем проверенном источнике, который сообщил музыканту, что ему могут подкинуть наркотики. «Один человек, работающий в правоохранительных органах», как выразился рэпер, скинул ему сообщение о сборе средств для Ильи Худобы. Собеседник назвал мальчика «ребенком майора полиции» и предложил таким образом «заработать очков».

После этого Моргенштерн перевел на счет первые три миллиона рублей. «Я это сделал не потому, что хотел, не от чистого сердца, не от души, а чтобы обезопаситься. "Вот, смотрите, я же помогаю ребенку майора полиции, не подкидывайте мне наркотики, пожалуйста"», — признался музыкант. Он добавил, что позднее начал общаться с семьей ребенка и восхитился мужеством его матери.

В конце июня музыкант перевел на лечение ребенка 10 миллионов рублей. Ранее хип-хоп-артист переводил мальчику 4 миллиона рублей. 27 июня он оплатил еще 6 666 666 рублей. Его поддержали и другие звезды, среди которых оказался блогер Даня Милохин и артистка Валя Карнавал. По данным на 11 сентября, всего на лечение трехлетнего мальчика собрали около 161 миллиона рублей из необходимых 168 миллионов.