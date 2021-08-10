Моргенштерн подарил фанату-инвалиду коляску с премии «Муз-ТВ»

Российский рэпер Моргенштерн (полное имя — Алишер Моргенштерн) подарил подростку-инвалиду Тимуру Андрюшину из Новосибирска коляску, в которой музыкант появлялся на премии «Муз-ТВ». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Уточняется, что 15-летний фанат страдает сколиозом четвертой стадии, из-за чего на всю жизнь прикован к инвалидному креслу. Ранее хип-хоп-артист отправил поклоннику голосовое сообщение в соцсетях с предложением выслать ему коляску.

«Мы говорим, что мы сейчас в Москве [на лечении] и будем рады встретиться лично. Алишер согласился. И вот его Cadillac приехал в центр столицы, а в багажнике — подарки», — подчеркнула мама Андрюшина в беседе с изданием. Женщина добавила, что подарок рэпера был кстати, так как прежнее кресло часто ломалось, а новую коляску было проблематично приобрести.

Рэпер также опубликовал сторис в своем Instargam-аккаунте с участием Андрюшина, где рассказал о своем подарке. «Я на этой коляске ездил за тарелочкой на MTV, а ты за тарелками на кухню будешь теперь ездить», — пошутил исполнитель.

В июне этого года Моргенштерн перевел более 10 миллионов рублей на лечение трехлетнего ребенка Ильи Худобы из города Тимашевск. Отмечалось, что мальчик страдает спинальной мышечной атрофией второго типа и нуждается в дорогостоящих препаратах.