Российская актриса восхитилась «мужским поступком» Моргенштерна

Российская актриса Алена Хмельницкая восхитилась «мужским поступком» рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев). Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«В моем рейтинге крутых мужских поступков сегодня! Моргенштерн взял и приехал в гости к Илье. Вы скажете, а что в этом такого? Да? Тогда где все остальные наши «звезды»? Выкроить время и приехать к ребенку, которому нужна помощь — это самый настоящий поступок! Браво, уважение! Хочется, чтобы у Алишера получилось довести этот сбор до конца. Красавец! Человек! Мужик!» —поделилась артистка в посте.

Речь идет о тяжело больном мальчике Илье Худобе из города Тимашевск, которого накануне навестил рэпер. По словам Хмельницкой, это тот случай, когда ей неважно, что поет исполнитель.

Ранее Моргенштерн перевел более 10 миллионов рублей на лечение трехлетнего Ильи. Уточняется, что мальчик страдает спинальной мышечной атрофией второго типа и нуждается в уколе «Золгенсма», стоимость которого составляет порядка 168 миллионов рублей. Его разрешают делать лишь тем, чей вес составляет менее 13,5 килограмма — до этой отметки ребенку остается около 150 граммов.