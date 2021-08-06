Бывший саунд-продюсер Моргенштерна записал ремикс на песню Баскова

Музыкант и бывший саунд-продюсер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) записал ремикс на песню Николя Баскова и Таисии Повалий «Ты далеко». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Наконец-то! Это ремикс на хит авторства Олега Макаревича "Ты далеко". Мы совместно с DJ Treemaine выпускаем ремикс на завирусившийся трек!» — написал музыкант.

Ранее припев композиции стал вирусным в социальной сети TikTok. После этого Slava Marlow решил записать полноценную версию.

В июле музыкант рассказал о творческом кризисе и депрессии. 21-летний исполнитель заявил, что в стремлении к деньгам и славе «убил в себе творца». Артист признался, что сейчас ему приходится употреблять антидепрессанты. Однако он отметил, что продолжает писать музыку и отрабатывает контракты с рекламодателями, которые были заключены в момент творческого упадка. В конце своего видеообращения музыкант посоветовал фанатам ценить жизнь и близких людей.