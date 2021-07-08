Саунд-продюсер Моргенштерна рассказал о депрессии из-за денег

Музыкант и саунд-продюсер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) рассказал о творческом кризисе и депрессии. Он поделился мыслями на своем YouTube-канале.

21-летний исполнитель, известный по совместным работам с Моргештерном, заявил, что в стремлении к деньгам и славе «убил в себе творца». Артист признался, что сейчас ему приходится употреблять антидепрессанты. Однако он отметил, что продолжает писать музыку и отрабатывает контракты с рекламодателями, которые были заключены в момент творческого упадка. В конце своего видеообращения музыкант посоветовал фанатам ценить жизнь и близких людей.

Slava Marlow приобрел широкую популярность в 2019 году после начала сотрудничества с российским рэпером Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. К концу 2020 года стал известен как сольный артист.