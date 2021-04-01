Саунд-продюсер Моргенштерна попал в аварию в Москве

Музыкант и саунд-продюсер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) попал в аварию в Москве. Об этом он сообщил в сторис Instagram-аккаунта.

На распространенных кадрах заметно, что автомобиль друга Моргенштерна столкнулся с такси. «Все таксисты обожают мою машину», — прокомментировал ситуацию музыкант.

Оба водителя и пассажиры не пострадали. На машинах нет сильных повреждений, однако из-за столкновения бамперы оказались немного помяты. На видео участники аварии решали вопрос о вызове сотрудников ГИБДД.

По данным Пятого канала, Готлиб и таксист, вероятнее всего, не стали оформлять происшествие. В последнем ролике автомобиль саунд-продюсера движется по дороге, а рэпер подписал, что у него нет времени из-за важной встречи. В настоящее время эта сторис недоступна.

Ранее в столице произошла авария, виновником которой стал блогер Эдварл Бил. Он выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

На пранкера завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Он задержан до избрания меры пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное уголовной статьей, — лишение свободы на срок до двух лет.