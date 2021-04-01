В квартире устроившего аварию блогера Эдварда Била пройдут обыски

У блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) пройдут обыски по делу о массовом ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, полиция приняла решение о проведении обыска в столичной квартире Била. Следственные действия начнут проводить в ближайшее время.

Ранее на блогера завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Пранкер задержан до избрания меры пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное уголовной статьей, — лишение свободы на срок до двух лет.

Авария произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Водитель Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, госпитализирована и находится в реанимации.

Била с места происшествия привезли на допрос. Он не является собственником автомобиля Audi, а в его крови не обнаружили следов алкоголя. При этом за авто числится более 400 штрафов за превышение скорости, а при управлении транспортным средством использовались подложные номера.