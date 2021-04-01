Устроившего аварию блогера Эдварда Била привезли на допрос

Блогера и пранкера Эдварда Била (Эдуарда Биля) привезли в следственный отдел УВД по ЦАО Москвы для допроса, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела после ДТП. Его допрашивают, машину осматривают правоохранители», — рассказал источник.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, Бил не является собственником автомобиля Audi, попавшего в аварию у Смоленской площади на Садовом кольце. «Регистрационный учет транспортного средства прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что следов алкоголя в крови блогера не обнаружено. «По результатам медицинского освидетельствования в крови у предполагаемого виновника ДТП следов алкоголя не обнаружено», — сообщил собеседник агентства.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце в районе съезда на Новый Арбат. Аварию спровоцировал водитель, вылетевший на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. Водитель Volkswagen госпитализирована и находится в реанимации. По предварительным данным, виновником ДТП является блогер Эдвард Бил, управлявший Audi синего цвета.