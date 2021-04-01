Устроивший ДТП в центре Москвы блогер пересел с водительского сиденья

Популярный видеоблогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) попытался сделать вид, что не виноват в крупном ДТП, устроенном в центре Москвы. Ради этого он пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в полиции.

Журналисты выяснили, что одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

Еще один российский блогер Максим Кошелев приехал на место аварии и рассказал журналистам, что автомобиль Audi принадлежит ему, а за рулем сидел его друг. При этом менеджер Влад Кертиев заявил, что за рулем машины находился Эдвард Бил.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. По данным ГИБДД, аварию спровоцировало авто, вылетевшее на встречную полосу движения. Дептранс Москвы позже сообщил, что пострадавшая в ДТП женщина, водитель Volkswagen, находится в реанимации. Внешняя сторона Садового кольца временно перекрыта, для проезда личных авто открыли один левый ряд.