Раскрыты личности согласившихся на политическую рекламу блогеров

Блогер Александр Харчевников раскрыл личности согласившихся на политическую рекламу коллег по цеху. Ради эксперимента он разослал десяткам медийных личностей предложения прорекламировать поправки в Конституцию. Результатами эксперимента Харчевников поделился на YouTube.

Для розыгрыша блогер создал фейковую почту на сервисе Gmail, зарегистрированную на имя вымышленного PR-менеджера Геннадия Воронова. В качестве фотографии профиля он выбрал снимок депутата Госдумы Андрея Исаева. Блогер предлагал адресатам рассказать о плюсах поправок в Конституцию. В сообщении указывалось, что референдум по изменениям в основной закон ориентировочно назначен на 12 апреля 2020 года.

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По словам Харчевникова, он разослал письма 84 YouTube-блогерам, 29 Instagram-блогерам и 23 медиаплощадкам. Он отметил, что 18 процентов получивших предложение согласились на политическую рекламу. Среди них были дизайнер Артемий Лебедев, блогер Эдвард Бил, авторы каналов Magic Five, «Дымоход», «Трудяга Таксист».

Некоторые из числа согласившихся предлагали высокую стоимость интеграции. Менеджеры блогеров Юрия Хованского и Михаила Литвина попросили связаться для уточнения деталей. Харчевников рассказал, что о рекламе поправок в Конституцию написали многие СМИ, хотя, по его мнению, можно было догадаться, что его письмо — розыгрыш.

В сентябре 2019 года пользователи сети осудили клип Тимати (Тимура Юнусова) на трек «Москва», который он записал совместно с рэпером Гуфом. В тексте песни Тимати утверждал, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и собирался «хлопнуть бургер за здоровье» мэра Москвы Сергея Собянина. В комментариях к ролику музыкантов обвинили в продажности. За два дня он стал самым ненавистным музыкальным видео в российском YouTube.

Позднее Тимати удалил клип, объяснив это тем, что не хочет продолжать волну негатива. Гуф в свою очередь обвинил Юнусова в том, что хип-хоп-исполнитель его подставил, и отказался работать с ним в дальнейшем.

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