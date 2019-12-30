Популярного российского блогера обвинили в использовании сирот для обогащения

Российский блогер под ником Эдвард Бил (Edward Bil) встроил рекламу нелегального казино в ролик о благотворительной акции в детском доме. За рекламную вставку в видео на YouTube подписчики и коллеги блогера обвинили его в неуместной рекламе и меркантильности.

В видео блогер зачитывает текст полученной им благодарности от администрации санаторно-лесной школы в Смоленске. Он особенно подчеркивает, что там оценили его высокие моральные качества — чуткость, умение сопереживать, доброту и щедрость. Комментируя происходящее, Бил умышленно понижает голос, говоря о важных жизненных ценностях. Далее следует отчет о поездке, где он и его друзья раздали детям подарки.

На девятой минуте видео резко прерывается вставкой: блогер, обильно используя нецензурную лексику, рекламирует онлайн-казино. Эта вставка вызвала большой резонанс среди подписчиков и коллег Била. Блогер Валентин Петухов, известный под ником Wylsacom, назвал его лицемером, который использовал ролик о сиротах для обогащения.

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«Приехал в детский дом, чтоб немножко зарекламить нелегальное казино. И все вроде рады», — написал он в Twitter, заметив что даже в вопросах рекламы необходимо держаться в рамках. Комментаторы под видео также предположили, что даже спустя почти тысячу лет Бил будет рекламировать подобные конторы.

Ранее стало известно, что ФАС планирует блокировать доступ к сайтам с незаконной рекламой интернет-казино. Ведомство намерено отправлять таким порталам предупреждения, а далее закрывать к ним доступ.

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