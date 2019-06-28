Сайты с рекламой онлайн-казино оказались под угрозой блокировки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует закрывать доступ к сайтам с незаконной рекламой онлайн-казино. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяна Никитина.

По словам представителя ведомства, подобная реклама чаще всего появляется на пиратских сайтах. Решение проблемы ФАС в настоящий момент обсуждает с Роскомнадзором. Никитина пояснила, что рассматривается возможность наделения антимонопольной службы полномочиями вносить интернет-ресурсы в реестр запрещенных сайтов.

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Ведомство намерено сначала отправлять сайтам с незаконной рекламой одно-два предупреждения. В случае если они будут проигнорированы, доступ к сайту планируется закрывать.

Никитина добавила, что меры по противодействию рекламе казино обсуждаются также и с предпринимательским сообществом, которое заинтересовано в решении проблемы. ФАС планирует начать прорабатывать конкретное предложение до конца года.

В настоящий момент в России действует закон, согласно которому за рекламу азартных игр в интернете юридические лица должны выплачивать крупные штрафы. При этом запрещенное онлайн-казино Azino777 попало в список крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года.

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