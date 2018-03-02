Запрещенное онлайн-казино Azino777 оказалось одним из крупнейших рекламодателей

Запрещенный интернет-ресурс Azino777 попал в список крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Mediascope.

Ресурс занял 14-ю строчку в топе рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы, обогнав «Яндекс», Coca-Cola и Tele2. Всего в рейтинг попали 20 рекламодателей, которые общими усилиями обеспечили более трети просмотров видеорекламы за 2017 год.

Ресурс онлайн-казино Azino777 находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, однако онлайн-казино работает через «зеркала». Также в России действует закон, согласно которому за рекламу азартных игр в интернете юридические лица должны выплачивать крупные штрафы.

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Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин назвал сложившуюся ситуацию «чудовищной»: «У надзорных органов есть все полномочия по блокировке как самих казино, так и сайтов, размещающих их рекламу. Видимо, нам стоит подключиться к мониторингу этих случаев и обращаться в Роскомнадзор с требованием включить нарушителей, в том числе «зеркала» сайтов, в реестр запрещенной информации».

Для рекламной кампании ресурса рэпер Витя Ак-47 записал ролик «Азино три топора». Видео часто появляется перед и во время просмотра множества фильмов и сериалов на пиратских сайтах. Это раздражало посетителей таких ресурсов: любители посмотреть кино дома изливали свое недовольство в социальные сети, в результате чего реклама превратилась в мем.

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