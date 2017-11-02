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«А как поднять бабла?»

Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы

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Кадр: Azino777 Азино777 / YouTube

С начала 2017 года популярные блогеры и зрители российского YouTube ведут непримиримую борьбу с администрацией сервиса. Их не устраивает контент, который по неизвестной причине оказывается в топах видеохостинга: реклама онлайн-казино, музыкальные клипы никому не известных восточных исполнителей и ролики, посвященные накрутке просмотров и лайков. «Лента.ру» выясняла, что происходит с трендами YouTube в России и как топовые блогеры борются с администрацией видеохостинга.

«Гнилые тренды YouTube»

Чтобы хотя бы приблизительно понять, чем именно недовольны блогеры и зрители российского YouTube, достаточно зайти на сервис и кликнуть мышкой на раздел «В тренде». Удивительно, но вместо ожидаемых роликов с миллионами просмотров там оказывается рэпер Витя АК-47, читающий про то, как поднять бабла в онлайн-казино.

Вместе с ним тренды видеохостинга регулярно украшают тонны рекламного контента, казахские клипы, подборки лучших пакистанских песен 2017 года, бегающий в испачканных фекалиями трусах бывший мэр Архангельска, а также ролики, на которых никому не известные эксперты авторитетно объясняют, как легко и быстро раскрутиться на YouTube. Стоит ли говорить, что большинство «топовых видео» с трудом набирают двадцать, а то и десять тысяч просмотров.

Видео «Ep 29 Promo Review Yakeen Ka Safar - Hum Tv Dramas 2017» — 26-е место в трендах российского YouTube

Это, естественно, сильно раздражает действительно популярных блогеров, чьи ролики практически перестали попадать в тренды. Дело в том, что в топе видеохостинга всего 50 мест, которые забиты крайне сомнительным контентом, — из-за этого множество каналов теряют возможность завоевать новую аудиторию.

Обладатель 1,2 миллиона подписчиков Максим Snailkick Киселев еще в конце марта призывал администрацию YouTube разобраться с проблемой. Тогда тренды российского видеохостинга заполонили индийские, арабские, японские и даже китайские ролики. «Так! Индийский выучил, сейчас японский с китайским буду изучать! Спасибо, YouTube﻿», — шутили зрители и называли 教育部本土語言傑出貢獻獎 лучшим отечественным блогером.

Накрутка в трендах

Сегодня на защиту российского сообщества YouTube встали авторы популярного канала Druzhko Show (2,9 миллиона подписчиков). Они записали ролик, в котором ведущий Сергей Дружко рассказал, как «второсортные, но продвигаемые видео селевым потоком льются в тренды, делая их похожими на премию ТЭФИ», и попросил зрителей внимательно относиться к тому, что они смотрят. «Вкладка, некогда созданная для того, чтобы упростить поиск годного контента, превратилась в оружие, способное влиять на мысли миллионов пользователей», — заметил он.

К нему присоединился создатель канала «This is Хорошо» Стас Давыдов (5,9 миллиона подписчиков), который призвал свою аудиторию обходить стороной видео из трендов. Он отметил, что не раз лично обращался к представителям YouTube с жалобами на то, что в топе видеохостинга находятся не совсем те ролики, которые популярны и интересны зрителю. «Я получаю ответы, что с трендами все в порядке: там находятся действительно востребованные видео. Конечно, ведь в Рунете только и говорят что об "Сооронбай Жээнбековдун кызынын ажарына суктангандар арбыды"», — пошутил он, продемонстрировав казахское видео с главной страницы YouTube.

Призыв игнорировать трендовые ролики поддержали множество как известных, так и менее популярных блогеров. Среди них — авторы канала «Очень плохая музыка» (49,5 тысячи подписчиков), которые признались, что из-за проблем с топом начинающим ютуберам крайне сложно познакомить зрителя со своим творчеством. Они также объяснили, как за деньги любой пользователь может оказаться в трендах видеохостинга. «Заносим жадным скотам примерно 40 тысяч. Вуаля — мы в топе YouTube», — заявил ведущий.

Более того, Druzhko Show и «This is Хорошо» наглядно продемонстрировали способ попасть в тренды видеохостинга: они создали пустые YouTube-каналы и выложили на них ролики, предварительно договорившись с нелегальными сервисами по накрутке просмотров. Буквально за несколько часов их контент оказался в заветной веладке YouTube. «Заплатив приличную сумму для вывода этого видео в топ, у меня получилось заставить вас верить в то, что кого-то можно уговорить пойти на "Крым"», — пояснил Дружко.

Как это происходит?

Очевидно, для того, чтобы попасть в тренды YouTube, теперь совершенно необязательно иметь многомиллионную армию поклонников и снимать качественные ролики. Достаточно зайти в поисковик, ввести волшебный запрос «Как попасть в топ YouTube», а затем заплатить любому специализирующемуся на продвижении каналов сервису. К слову, ценник начинается с 25 тысяч рублей.

Администрация одного из таких сервисов хвастается тем, что может вывести ролик в тренды за шесть-десять часов. По их словам, в итоге он провисит на главной странице YouTube от нескольких часов до двух дней и соберет от 200 тысяч до 1,5 миллиона просмотров. Единственное условие: видео не должно нарушать принципов сообщества YouTube и длиться не более пяти минут, иначе заказчику придется лично договариваться с сотрудниками сервиса.

Не отходя от кассы, можно по-быстрому оформить себе несколько миллионов просмотров и накрутить пару десятков тысяч подписчиков. «Нашим клиентам больше нет нужды думать о том, как попасть на главную страницу YouTube, как добиться тех или иных статистических цифр. Мы все делаем сами», — утверждают администраторы сервиса по накрутке.

В то же время в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру» представители YouTube заявили, что отбор видео в раздел «В тренде» происходит алгоритмически. «Мы работаем над совершенствованием механизма отбора, чтобы в подборке были только самые актуальные ролики, которые отвечают критериям попадания видео в подборку», — заверили они.

Гнев толпы

Что же касается обычных пользователей YouTube, которые заходят на видеохостинг только с целью посмотреть ролики, — они уже давно привыкли к тому, что на главной странице сервиса нет качественного контента. Большинство старается не обращать внимания на видео во вкладке «В тренде», давно сменив Россию на США или Англию в настройках страны. «Да как же вы *** (задолбали)», — время от времени срываются они.

Некоторые с юмором воспринимают ситуацию, засыпая проплаченные ролики ироничными комментариями. «Вот это контент! Просто заслуживает первого места в тренде. Это *** (офигительно). Пилите еще. Почему так мало подписчиков? Наконец-то годнота», — издеваются они, отмечая, что россиян, судя по всему, считают самой отсталой аудиторией YouTube.

Видео «Video đã chỉnh sửa của tôi» — 26-е место в трендах российского YouTube

Другие откровенно раздражаются и без видимых результатов засыпают «топовые» ролики дизлайками, гневными комментариями и матерными ругательствами. Любопытно, но иногда каналы даже отвечают хейтерам. Например, под видео с рекламой сервиса для инвесторов администратор канала не выдержал обилия нелестных отзывов и, не придумав ничего лучше, выдал мощнейшую фразу «Собака лает, караван идет», наглядно продемонстрировав отношение компании к пользователям YouTube.

***

Не секрет, что большую часть аудитории российского YouTube составляют подростки и дети, которые в силу возраста воспринимают за чистую монету все, что им предлагает любимый блогер или не менее любимый видеохостинг. Ведь тренды YouTube, по идее, должны составляться из хорошего и качественного контента, который исключает рекламу нелегальных казино, наркотиков и материалы 18+.

Тем не менее YouTube не мешает продвижению ни того, ни другого, ни даже третьего. По неизвестной причине администрация видеохостинга делает вид, что ничего не происходит, а алгоритмы сервиса работают в штатном режиме. В итоге блогерам приходится записывать гневные ролики, пользователям крыть авторов «годного контента» трехэтажным матом, а создатели сервисов по накрутке зарабатывают неплохие деньги.

Антон Болотов

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