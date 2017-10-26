«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»

Бывший мэр Архангельска Александр Донской неожиданно объявил о намерении стать кандидатом в президенты. Всего за сутки он успел наделать много шума: сначала объявил, что он гей, выложил ролик «избиения», подтверждающий этот факт, а зачем бросил вызов Ксении Собчак, которая уже вступила в предвыборную гонку. Простому обывателю события покажутся внезапными и невероятно стремительными, но тех, кто знаком с творчеством Донского в интернете, это мало удивило. После просмотров его YouTube-проектов вообще перестаешь чему-либо изумляться: уроки минета на камеру и прогулка по центру столицы в испачканных коричневым трусах — будни для бывшего политика. «Лента.ру» рассказывает, чем еще способен поразить Донской и зачем ему выборы.

Мэр YouTube

В 2006 году Архангельск потряс скандал. Молодой прогрессивный мэр Александр Донской, с блеском обошедший на выборах единоросса как независимый кандидат, объявил, что идет в президенты. Донской только-только пришел в политику, и до президентских выборов тогда оставалось полтора года. Буквально месяц спустя к нему нагрянули с проверкой, в результате которой выяснилось, что диплом о высшем образовании он получил без какого бы то ни было образования.

Вскоре в отношении градоначальника завели уголовное дело за «использование заведомо подложного документа». Донской подал иск о защите чести и достоинства, писал на имя руководства страны и в Генеральную прокуратуру, но очень скоро слег с гипертоническим кризом.

Дело Донского тянулось больше двух лет. Его то помещали в изолятор, то выпускали, а в результате приговорили к штрафу и условному сроку, на два года запретив куда-либо избираться. Донской пропал с радаров, а спустя годы появился в неожиданном амплуа, массированно атаковав YouTube трешевыми роликами.

Первое такое видео появилось в конце июля 2016 года. Посетители YouTube заметили, что в топ видеохостинга выбился крайне странный ролик, в котором неизвестный полуголый человек, лежа в кровати, без видимых причин призвал пользователей сети воздержаться от обсуждения его политической карьеры.

Бывший мэр «официально» заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не собирается возвращаться в политику. Хотя его туда вроде бы никто и не призывал.

Видео: Александр Донской / YouTube

«Я хочу, чтобы вы прекратили обсуждать эту тему под моими видео», — заявил он и «ненавязчиво» прорекламировал свою книгу под названием «Продай себя».

Неожиданное заявление привлекло внимание пользователей сети. Зрители заметили, что знать не знали о существовании бывшего мэра и уж тем более никогда не обсуждали его профессиональную деятельность. «Как такое говно в топ попадает? По какому признаку?﻿» — негодовали они, не стесняясь в выражениях в адрес Донского. С платными сервисами по накрутке просмотров комментаторы, вероятно, знакомы не были. Знающие люди сразу разобрались, в чем дело.

Бывший мэр начал один за другим штамповать авторские ролики, которые с завидной регулярностью выбивались в топ YouTube, с легкостью набирая сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Одним каналом энергичный товарищ не ограничился: ролики с его участием публикуются сразу в двух YouTube-аккаунтах — «Александр Донской» (8,6 тысячи подписчиков) и «Донской Шоу» (11 тысяч подписчиков).

«Бесталанный человек бесталанен во всем»

Чтобы понять, что из себя представляет Александр Донской, достаточно заглянуть на любой из его YouTube-каналов. Неподготовленного пользователя могут удивить его работы с названиями «Я обосрался публично», «Горижоп от Александра Донского», «Девственница-мусульманка в школе», «Донской выдал замуж порнозвезду Олесю Малибу» и «Я — кандидат против Ксении Собчак».

Под интригующими названиями скрывается самый настоящий треш. Бывший мэр Архангельска мастерски меняет творческие образы и моментально превращается из слушающего «Кровосток» и не терпящего «пидорков» пацана из 90-х в эксцентричную модель в цветастом шарфике, подбирающую себе модный образ. В одном видео он упражняется в приеме «глубокая глотка».

Не забывает 47-летний блогер и о вирусном контенте. Так, летом 2016 года раскрепощенный политик прогулялся по Арбату в трусах, испачканных то ли коричневой краской, то ли действительно фекалиями. Ролик набрал свыше 800 тысяч просмотров.

Не терпящий скуки Донской однажды прокатился по полному людей торговому центру на красном Ferrari и разгуливал по улицам Петербурга с обнаженным человеком в маске Дональда Трампа. Он не раз попадал в новостные сводки, его перформансы заинтересовали даже центральное телевидение.

На противоречивое «творчество» обращали внимание и создатели популярного канала Druzhko Show. В ролике, посвященном накрутке лайков на YouTube, ведущий передачи Сергей Дружко заявил, что Донской с такой регулярностью покупает место в трендах видеохостинга, что мог бы давно нанять сестер Вачовски, чтобы они сняли ему хоть один достойный ролик. «В каждом выпуске он мечется от одного формата к другому, как бы доказывая нам, что бесталанный человек бесталанен во всем», — отметил Дружко, намекнув на попытки Донского запускать конкурсы для подписчиков, снимать интервью с Алексеем Паниным, Евгением Чичваркиным и Никитой Джигурдой.

Параллельно Донской ведет бизнес. Перебравшись в Москву после скандала в Архангельске, он открыл музей эротического искусства «Точка G».

Без пяти минут президент

Заявления о будущем президентстве мелькают на YouTube-каналах Донского с середины октября. Блогер, обещавший ни при каких обстоятельствах не возвращаться в политику, взялся за старое. Теперь он надумал побороть на выборах Ксению Собчак и не скрывает, что именно она его цель. Бывший градоначальник считает, что у Собчак нет политической программы, и обещает устроить с ней эффектные дебаты не на жизнь, а на смерть.

Начать президентскую гонку Донской решил с камин-аута. Он выложил провокационный ролик «Гей Александр Донской купил хлеб в запретной лавке у Стерлигова».

На ролике видно, как Донской выходит из лавки Германа Стерлигова, который, как известно, запрещает людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией посещать свои магазины. Бывший мэр признается, что постоянно ходит в гомофобный магазин за продуктами: «Первый в России гей и кандидат в президенты закупается хлебом только в лавке Германа Стерлигова. Принципиально».

Его монолог прерывает неизвестный прохожий, который со словами «В смысле ты гей?» начинает неловко шлепать Донского руками.

«Видео фейк, и снимали его *** (дураки). Ни один человек так бить не будет, а ваш защитник бил его в тело, даже не пытаясь нанести ему урон. Ха-ха, ну вы и*** (рептилоиды)», — заметили зрители в комментариях.

«Я хочу стать треш-персонажем. Это очень круто»

Реакцию аудитории YouTube на «творчество» Донского вообще трудно назвать однозначной: одни покрывают бывшего мэра искусными оскорблениями и обещают «подвезти еще пару фур дизлайков», другие воспринимают его контент позитивно и признаются, что «до сих пор не понимают, почему он не смог стать президентом России», — наверное, троллят.

Некоторые изо всех сил стараются не обращать внимания на очередного фриковатого YouTube-персонажа, который всеми правдами и неправдами привлекает внимание аудитории. «Да как ты *** (задолбал)», — время от времени срываются они.

Нередко под роликами Донского можно обнаружить сообщения удивленных жителей Архангельска, которые, судя по всему, с уважением относятся к бывшему мэру и искренне не понимают, почему человек, который «столько всего хорошего сделал для города», с коричневым пятном на трусах разгуливает по улицам Москвы.

«Я хочу стать треш-персонажем. Это очень круто», — признался Донской «Ленте.ру». За своим акции ему не стыдно, и он не скрывает, что сознательно ловит хайп. Камин-аут нужен ему для того, чтобы сплотить меньшинства, которые, как планирует Донской, обязательно отдадут за него свои голоса. По его оценке, это 14 миллионов граждан плюс те, кто их поддерживает.

Собчак же на выборах ничего не ждет, пока на предвыборном горизонте есть Донской, считает он. Бывший мэр говорит, что политическая программа Собчак по сравнению с его программой — просто ничто. «Я считаю, что надо легализовать гей-браки, проституцию, казино, эвтаназию и биткоины», — заявляет эпатажный блогер и обещает биться с женщиной-кандидатом «очень мощно, хочет она того или нет».