Интернет и СМИ
 
Последние новости
Трамп связал решение северокорейской проблемы с улучшением отношений с Россией
Мэрилин Мэнсон выгнал из группы обвиненного в изнасиловании басиста Рамиреса
Названы причины нежелания женщин заниматься сексом
Дерзкий барсук занял кошачье место в шотландском доме
Форвард «Ювентуса» обвел стенку и поразил девятку ворот соперника
Задержан второй стрелявший в полицейских в Ессентуках злоумышленник
В Германии мужчина перерезал горло двухлетней дочери
Популярные новости
Назван лучший способ мытья фруктов
Трамп связал решение северокорейской проблемы с улучшением отношений с Россией
Более 30 разъяренных бегемотов напали на одного крокодила
В Германии мужчина перерезал горло двухлетней дочери
Форвард «Ювентуса» обвел стенку и поразил девятку ворот соперника
Задержан второй стрелявший в полицейских в Ессентуках злоумышленник
Депутата Верховной Рады Мосийчука подорвали в Киеве

«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»

Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Донской Шоу / YouTube

Бывший мэр Архангельска Александр Донской неожиданно объявил о намерении стать кандидатом в президенты. Всего за сутки он успел наделать много шума: сначала объявил, что он гей, выложил ролик «избиения», подтверждающий этот факт, а зачем бросил вызов Ксении Собчак, которая уже вступила в предвыборную гонку. Простому обывателю события покажутся внезапными и невероятно стремительными, но тех, кто знаком с творчеством Донского в интернете, это мало удивило. После просмотров его YouTube-проектов вообще перестаешь чему-либо изумляться: уроки минета на камеру и прогулка по центру столицы в испачканных коричневым трусах — будни для бывшего политика. «Лента.ру» рассказывает, чем еще способен поразить Донской и зачем ему выборы.

Мэр YouTube

В 2006 году Архангельск потряс скандал. Молодой прогрессивный мэр Александр Донской, с блеском обошедший на выборах единоросса как независимый кандидат, объявил, что идет в президенты. Донской только-только пришел в политику, и до президентских выборов тогда оставалось полтора года. Буквально месяц спустя к нему нагрянули с проверкой, в результате которой выяснилось, что диплом о высшем образовании он получил без какого бы то ни было образования.

Вскоре в отношении градоначальника завели уголовное дело за «использование заведомо подложного документа». Донской подал иск о защите чести и достоинства, писал на имя руководства страны и в Генеральную прокуратуру, но очень скоро слег с гипертоническим кризом.

Дело Донского тянулось больше двух лет. Его то помещали в изолятор, то выпускали, а в результате приговорили к штрафу и условному сроку, на два года запретив куда-либо избираться. Донской пропал с радаров, а спустя годы появился в неожиданном амплуа, массированно атаковав YouTube трешевыми роликами.

Первое такое видео появилось в конце июля 2016 года. Посетители YouTube заметили, что в топ видеохостинга выбился крайне странный ролик, в котором неизвестный полуголый человек, лежа в кровати, без видимых причин призвал пользователей сети воздержаться от обсуждения его политической карьеры.

Бывший мэр «официально» заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не собирается возвращаться в политику. Хотя его туда вроде бы никто и не призывал.

Видео: Александр Донской / YouTube

«Я хочу, чтобы вы прекратили обсуждать эту тему под моими видео», — заявил он и «ненавязчиво» прорекламировал свою книгу под названием «Продай себя».

Неожиданное заявление привлекло внимание пользователей сети. Зрители заметили, что знать не знали о существовании бывшего мэра и уж тем более никогда не обсуждали его профессиональную деятельность. «Как такое говно в топ попадает? По какому признаку?﻿» — негодовали они, не стесняясь в выражениях в адрес Донского. С платными сервисами по накрутке просмотров комментаторы, вероятно, знакомы не были. Знающие люди сразу разобрались, в чем дело.

Бывший мэр начал один за другим штамповать авторские ролики, которые с завидной регулярностью выбивались в топ YouTube, с легкостью набирая сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Одним каналом энергичный товарищ не ограничился: ролики с его участием публикуются сразу в двух YouTube-аккаунтах — «Александр Донской» (8,6 тысячи подписчиков) и «Донской Шоу» (11 тысяч подписчиков).

«Бесталанный человек бесталанен во всем»

Чтобы понять, что из себя представляет Александр Донской, достаточно заглянуть на любой из его YouTube-каналов. Неподготовленного пользователя могут удивить его работы с названиями «Я обосрался публично», «Горижоп от Александра Донского», «Девственница-мусульманка в школе», «Донской выдал замуж порнозвезду Олесю Малибу» и «Я — кандидат против Ксении Собчак».

Под интригующими названиями скрывается самый настоящий треш. Бывший мэр Архангельска мастерски меняет творческие образы и моментально превращается из слушающего «Кровосток» и не терпящего «пидорков» пацана из 90-х в эксцентричную модель в цветастом шарфике, подбирающую себе модный образ. В одном видео он упражняется в приеме «глубокая глотка».

Не забывает 47-летний блогер и о вирусном контенте. Так, летом 2016 года раскрепощенный политик прогулялся по Арбату в трусах, испачканных то ли коричневой краской, то ли действительно фекалиями. Ролик набрал свыше 800 тысяч просмотров.

Не терпящий скуки Донской однажды прокатился по полному людей торговому центру на красном Ferrari и разгуливал по улицам Петербурга с обнаженным человеком в маске Дональда Трампа. Он не раз попадал в новостные сводки, его перформансы заинтересовали даже центральное телевидение.

На противоречивое «творчество» обращали внимание и создатели популярного канала Druzhko Show. В ролике, посвященном накрутке лайков на YouTube, ведущий передачи Сергей Дружко заявил, что Донской с такой регулярностью покупает место в трендах видеохостинга, что мог бы давно нанять сестер Вачовски, чтобы они сняли ему хоть один достойный ролик. «В каждом выпуске он мечется от одного формата к другому, как бы доказывая нам, что бесталанный человек бесталанен во всем», — отметил Дружко, намекнув на попытки Донского запускать конкурсы для подписчиков, снимать интервью с Алексеем Паниным, Евгением Чичваркиным и Никитой Джигурдой.

Параллельно Донской ведет бизнес. Перебравшись в Москву после скандала в Архангельске, он открыл музей эротического искусства «Точка G».

Без пяти минут президент

Заявления о будущем президентстве мелькают на YouTube-каналах Донского с середины октября. Блогер, обещавший ни при каких обстоятельствах не возвращаться в политику, взялся за старое. Теперь он надумал побороть на выборах Ксению Собчак и не скрывает, что именно она его цель. Бывший градоначальник считает, что у Собчак нет политической программы, и обещает устроить с ней эффектные дебаты не на жизнь, а на смерть.

Начать президентскую гонку Донской решил с камин-аута. Он выложил провокационный ролик «Гей Александр Донской купил хлеб в запретной лавке у Стерлигова».

На ролике видно, как Донской выходит из лавки Германа Стерлигова, который, как известно, запрещает людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией посещать свои магазины. Бывший мэр признается, что постоянно ходит в гомофобный магазин за продуктами: «Первый в России гей и кандидат в президенты закупается хлебом только в лавке Германа Стерлигова. Принципиально».

Его монолог прерывает неизвестный прохожий, который со словами «В смысле ты гей?» начинает неловко шлепать Донского руками.

«Видео фейк, и снимали его *** (дураки). Ни один человек так бить не будет, а ваш защитник бил его в тело, даже не пытаясь нанести ему урон. Ха-ха, ну вы и*** (рептилоиды)», — заметили зрители в комментариях.

«Я хочу стать треш-персонажем. Это очень круто»

Реакцию аудитории YouTube на «творчество» Донского вообще трудно назвать однозначной: одни покрывают бывшего мэра искусными оскорблениями и обещают «подвезти еще пару фур дизлайков», другие воспринимают его контент позитивно и признаются, что «до сих пор не понимают, почему он не смог стать президентом России», — наверное, троллят.

Некоторые изо всех сил стараются не обращать внимания на очередного фриковатого YouTube-персонажа, который всеми правдами и неправдами привлекает внимание аудитории. «Да как ты *** (задолбал)», — время от времени срываются они.

Нередко под роликами Донского можно обнаружить сообщения удивленных жителей Архангельска, которые, судя по всему, с уважением относятся к бывшему мэру и искренне не понимают, почему человек, который «столько всего хорошего сделал для города», с коричневым пятном на трусах разгуливает по улицам Москвы.

«Я хочу стать треш-персонажем. Это очень круто», — признался Донской «Ленте.ру». За своим акции ему не стыдно, и он не скрывает, что сознательно ловит хайп. Камин-аут нужен ему для того, чтобы сплотить меньшинства, которые, как планирует Донской, обязательно отдадут за него свои голоса. По его оценке, это 14 миллионов граждан плюс те, кто их поддерживает.

Собчак же на выборах ничего не ждет, пока на предвыборном горизонте есть Донской, считает он. Бывший мэр говорит, что политическая программа Собчак по сравнению с его программой — просто ничто. «Я считаю, что надо легализовать гей-браки, проституцию, казино, эвтаназию и биткоины», — заявляет эпатажный блогер и обещает биться с женщиной-кандидатом «очень мощно, хочет она того или нет».

Антон Болотов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывшего мэра Архангельска обвинили в пиаре с помощью YouTube
Бывший мэр Архангельска купил хлеб в лавке Стерлигова и получил по лицу
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0314 октября

«Взять сургуч и залить ей туда»

Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
02:0525 октября

Найден способ защититься от «Плохого кролика»

21:3925 октября

Главред «Новой газеты» пообещал вооружить редакцию

17:3624 октября

Хакеры атаковали российские СМИ

Интернет и СМИ00:0022 октября

«Вам надо к Петросяну»

Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
19:5425 октября

Боксер-буддист с метлой вышел на ринг и сыграл в «300 спартанцах»

08:5725 октября

Состояние Фельгенгауэр улучшилось

00:01Сегодня

Блогера Соболева поймали на «мажорных» гонках в черте Петербурга

Интернет и СМИ00:0512 сентября

Кухня зашквара

Как выжить в самом адском кулинарном шоу России
17:1225 октября

Твит Собянина превратился в мем на все случаи жизни

14:3424 октября

В Зимбабве создали «министерство WhatsApp»

20:3525 октября

Малахов проигнорировал фамилию Навального во время интервью с Собчак

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Акция «Большой этнографический диктант» пройдет по всей России и в странах СНГ
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Губернаторам предложили пройти тренинг по выживанию на МРОТ
МИД приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов
В российских тюрьмах разглядели пережитки ГУЛАГа
В Свердловской области коммунальщики подстригли снег газонокосилкой
Все материалы
Мир
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Трамп связал решение северокорейской проблемы с улучшением отношений с Россией
Парламент Бразилии защитил президента от обвинений в коррупции
В Германии мужчина перерезал горло двухлетней дочери
Президент ФРГ рассказал о нерешенных вопросах в отношениях с Россией
Американский пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками
Все материалы
Бывший СССР
Отъем с переворотом
В Молдавии лишают власти «пророссийского» президента
Ляшко прокомментировал покушение на соратника
Взрыв в Киеве квалифицирован как теракт
Депутата Верховной Рады Мосийчука подорвали в Киеве
При покушении на Мосийчука погиб человек
Город чернобыльцев под Киевом отключили от газа из-за долгов
Киев направил в ЕСПЧ материалы по иску против России
Все материалы
Экономика
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Россия выразила готовность резко нарастить добычу нефти
Пенсионные накопления россиян снова заморозят
Биткоину предсказали девятикратный рост
Власти Петербурга прокомментировали сообщения о дефиците хлеба
Биткоин назвали популярным средством отмывания денег через китайские товары
В России начались продажи универсала и кроссовера Lada Vesta
Все материалы
Силовые структуры
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Задержан второй стрелявший в полицейских в Ессентуках злоумышленник
Хабаровчанина отправили в колонию за избиение хирурга
В Ессентуках возбудили дело по факту нападения на полицейских
В Москве накануне премьеры «Матильды» проверили 7 кинотеатров после угроз
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Названы причины нежелания женщин заниматься сексом
Назван лучший способ мытья фруктов
Раскрыта неожиданная опасность худобы
В Китае нашли останки гигантских деревьев-грибов
Все материалы
Спорт
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Выступившая против дисквалификации России британка уволилась из WADA
Криштиану РоналдуРеальный пацан
Почему никто не может превзойти Криштиану Роналду и как с этим бороться
Хоккеиста удалили за аплодисменты
Форвард «Ювентуса» обвел стенку и поразил девятку ворот соперника
Газзаев нашел способ спасти Кубок России
«Спартак» впервые за шесть лет вышел в четвертьфинал Кубка России
Все материалы
Культура
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
Луганские трупы
Цирк, лунатики и пытки в новом фильме продюсера «Зеленого слоника»
Волочкова рассказала о сексуальных домогательствах старого чиновника
Мэрилин Мэнсон выгнал из группы обвиненного в изнасиловании басиста Рамиреса
Лидер «Кровостока» с предвыборных плакатов пообещал легалайз и хороший климат
Тина Канделаки решила пойти на рэп-баттл с Млечным
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
Главред «Новой газеты» пообещал вооружить редакцию
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
Боксер-буддист с метлой вышел на ринг и сыграл в «300 спартанцах»
Блогера Соболева поймали на «мажорных» гонках в черте Петербурга
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
В Санкт-Петербурге изобрели инновационную разделочную доску на кофейной гуще
Швейцарцы показали часы с порхающей колибри-автоматоном
Московскую элиту пригласили в новый трехэтажный магазин
Dior выпустил уродливые кроссовки-носки за 600 евро
Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды
Созданы люксовые пуховики для богатых маленьких собачек
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Определен самый удобный для путешествий паспорт
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Десять альпинистов погибли в Монголии
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Все материалы
Из жизни
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Более 30 разъяренных бегемотов напали на одного крокодила
Дерзкий барсук занял кошачье место в шотландском доме
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Британец пролетел над Африкой на ста воздушных шариках
Все материалы
Нет, только не это!
Как могли бы выглядеть четырехдверные MINI, Range Rover и Marussia
Тест: угадай национальность автомобиля
Пытаемся отличить японца от американца, а американца – от европейца
Когда за Квята не стыдно
Как Формула-1 провела безошибочный Гран-при США. Ну, почти безошибочный
Тигуанище
Мы поехали на тест одного удлиненного VW Tiguan, а встретили сразу два
BMW показала маленький спортивный кроссовер X2
Немцы сделали карбоновый гиперкар с 1350-килограммовой прижимной силой
23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы