Бывший мэр Архангельска купил хлеб в лавке Стерлигова и получил по лицу

Бывший мэр Архангельска, открытый гей Александр Донской купил хлеб в столичном магазине Германа Стерлигова, который запрещает посещать свои заведения гражданам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Видео опубликовано в Youtube.
На записи, датированной 24 октября, видно, как Донской выходит из лавки Стерлигова на Тверской-Ямской с пакетом хлеба. Он признается, что постоянно ходит в гомофобную лавку за продуктами. Монолог прерывает неизвестный прохожий. Со словами «В смысле, ты гей?» он бьет бывшего политика по голове.
Ранее стало известно, что продавщицу, работавшую в кировском магазине Стерлигова, уволили за то, что она угостила квасом гея. В мае в хлебной лавке православного предпринимателя отказались обслуживать трансвестита.
В 2016 году в сети возмутились тем, что Александр Донской привлек к себе внимание видеозаписью на YouTube-канале «официальным» заявлением о том, что он не собирается возвращаться в политику. «Никогда и ни при каких обстоятельствах. Я хочу, чтобы вы прекратили обсуждать эту тему под моими видео». Ролик завершался рекламой книги под названием «Продай себя».
Донской был мэром Архангельска с 2005 по 2008 годы, однако после заведенного на него уголовного дела о поддельном дипломе об образовании подал заявление об отставке. Бывший политик женат, у него есть сын и дочь. В октябре 2017 года он рассказал о гомосексуальной ориентации и заявил, что будет баллотироваться в президенты России.