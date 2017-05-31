Трансвестита отказались обслуживать в хлебной лавке Германа Стерлигова

Продавец хлебной лавки Германа Стерлигова отказался обслуживать трансвестита и пранкера, пообещав «ни за какие деньги не продавать» товар. Видеозапись опубликована на страничке проекта Mash в соцсети «ВКонтакте».

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На кадрах видно, как экстравагантная пара пытается войти в магазин, однако продавец, мужчина с окладистой бородой, не впускает их со словами «Хлеб вам ни за какие деньги не продадим».

Стерлигов, называющий себя православным бизнесменом, известен нетолерантным отношением к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. На входе в каждый магазин были размещены таблички «Пидарасам вход воспрещен». 31 мая «Интерфакс» сообщил, что после жалоб общественников эти надписи были убраны с двух лавок — одной в Петербурге и одной в Москве.

Герман Стерлигов (родился в 1966 году) в начале 90-х стал одним из учредителей первой в России товарной биржи «Алиса» и ряда других бизнес-проектов. В 2004 году вместе с семьей уехал за город и занялся сельским хозяйством. Называет себя православным, но говорит, что не причисляет себя ни к одной из существующих православных церквей. Выступает против абортов и бритья бороды, враждебно относится к науке.

Сеть магазинов «Хлебная лавка Германа Стерлигова» предлагает продукты ручной работы. Минимальная стоимость хлеба в магазинах 750 рублей за килограмм. Килограмм творога из цельного молока стоит 5,1 тысячи рублей (3,6 тысячи со скидкой).