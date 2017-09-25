Полиция Перми сочла допустимой гомофобную рекламу в магазине Стерлигова

Полиция Перми отказала в возбуждении дела по факту распространения нецензурных выражений в рекламе магазина предпринимателя Германа Стерлигова. Письменный ответ правоохранительных органов привела на своей странице в Facebook жительница города Майя Горбунова.

Отказ полиции завести дело об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение обществу») пермячка получила 23 сентября. Женщину возмутила табличка заведения, в которой написано «Пидарасам вход запрещен». Она заявила, что это «безнравственно и оскорбительно», и обратилась в правоохранительные органы.

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Полицейские опросили продавщицу торговой точки, которая пояснила, что подобные надписи «находятся во всех магазинах, принадлежащих Стерлигову по всей России». Стражи порядка мотивировали отказ также тем, что слово «педераст» является «научным определением мужской гомосексуальности», «не содержит нецензурной брани», и добавили, что решение можно обжаловать в прокуратуре или в суде.

Письмо пермской полиции на своей странице «ВКонтакте» прокомментировал владелец хлебной лавки Герман Стерлигов. Он заключил, что «сотрудники прокуратуры более образованы, чем сотрудники СМИ» и что лицами нетрадиционной сексуальной ориентации являются именно журналисты, связав их с «пятой колонной».

Ранее, в мае «Интерфакс» сообщал, что после жалоб общественников надписи с рекламных табличек магазинов Стерлигова были убраны с двух лавок — одной в Петербурге и одной в Москве. В июне предпринимателю пришлось закрыть одну из лавок в Петербурге, сообщало издание Inc.