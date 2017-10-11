Угостившую гея продавщицу уволили из магазина Германа Стерлигова

Продавщицу, работавшую в кировском магазине предпринимателя Германа Стерлигова, уволили за то, что она угостила квасом гея. Об этом сам бизнесмен сообщил на странице «ВКонтакте».

Стерлигов сообщил, что бывшая сотрудница была уволена 24 сентября после того, как дала попробовать напиток «пидарасу», зашедшему в магазин на Вятке. Владелец заведения назвал женщину мразью и грязной сволочью и пригрозил другим подчиненным, которые поддержат бывшую коллегу, что вышвырнет их «пинком под зад».

Была ли процедура увольнения проведена в соответствии с трудовым законодательством, предприниматель не упомянул. По каким признакам вычислили гея, также не уточняется.

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Ранее полиция Перми не нашла нецензурных слов на рекламной табличке, характерной для всех магазинов сети Стерлигова, «Пидарасам вход запрещен» и отказалась возбуждать дело об административном правонарушении. Правоохранительные органы заявили, что в надписи используется научный термин, обозначающий гомосексуальность, а не бранное слово.

Сеть магазинов «Хлебная лавка Германа Стерлигова» открылась в Москве, Перми, Кирове и Санкт-Петербурге. Покупателям предлагают продукты по высоким ценам: хлеб от 550 рублей за килограмм, килограмм творога из цельного молока стоит 3,6 тысячи рублей. В июне после многочисленных жалоб жителей Петербурга из-за гомофобной вывески магазин на Лиговском проспекте закрыли.