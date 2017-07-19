«ВКонтакте» и YouTube заполонила реклама магазина наркотиков в Tor

В сети обратили внимание на контекстную рекламу онлайн-магазина наркотиков в Tor, всплывающую на YouTube. Промо с пропагандой покупки и употребления запрещенных веществ демонстрировалось пользователям перед показом роликов на видеохостинге.

На видео, которое за пару дней набрало более 40 тысяч просмотров, была показана анимированная псевдоистория создания некоторых видов наркотиков с 1856 года по настоящее время, которые якобы помогают людям совершать «духовный прорыв». По мнению авторов, их проект, запущенный в 2015 году, кардинально поменял расстановку сил в войне «за свободу человека».

«Государство более не сможет сдерживать наступления нового уровня в духовном развитии человечества», — подчеркивают они в конце ролика.

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Пользователи видеохостинга возмутились наглостью хозяев нелегальной торговой площадки, и из-за многочисленных жалоб администрации YouTube пришлось удалить оригинальный ролик. Тем не менее во «ВКонтакте» стали появляться ссылки на скрытые копии рекламы, которые переводят пользователей обратно на видеохостинг. «Пропаганда наркотиков, причем качественная», — отмечают зрители в комментариях и гадают, кто же стоит за распространением рекламы запрещенных веществ.

В конце июня «Лента.ру» опубликовала масштабное расследование о торговле наркотиками в российском «темном» интернете и выяснила, что объем рынка превышает два миллиарда рублей в месяц. Администратор действующей в анонимной сети Tor нелегальной площадки Russian Anonymous Marketplace (RAMP) сообщил изданию, что в 2016 году онлайн-наркоторговцы закупили и продали психоактивных веществ на сумму в 24 миллиарда рублей.