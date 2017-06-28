Раскрыты доходы наркоторговцев в «темном» интернете

Наркоторговцы на нелегальных площадках в российском «темном» интернете зарабатывают более 35 тысяч долларов (2 миллионов рублей) в месяц. Об этом сообщается в готовящемся к публикации расследовании «Ленты.ру».

«Общую прибыль я разглашать не могу, но скажу, что лично мой доход составляет чуть более 35 тысяч долларов в месяц», — отметил один из наркодилеров. Он также подчеркнул, что оптовые сделки занимают около 60 процентов от его общего оборота.

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Корреспондентам «Ленты.ру» также удалось выяснить доходы наемных сотрудников нелегальных онлайн-магазинов по продаже наркотиков. Так называемые складмены, хранящие у себя оптовые партии психоактивных веществ, зарабатывают около 400 тысяч рублей в месяц, а делающие тайники-закладки с разовыми дозами наркотиков — от 150-200 тысяч рублей в месяц.

В понедельник, 26 июня, «Лента.ру» опубликовала первую часть расследования о торговле наркотиками в «темном» интернете, где рассказала об истории нелегальных площадок в анонимной сети Tor и выяснила, что объем торговли запрещенными веществами в российском «темном» интернете превышает два миллиарда рублей в месяц.

Вторая часть расследования будет посвящена бизнесу и доходам преступных сайтов.