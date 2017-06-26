Названы самые распространенные наркотики в российском Tor

Самыми распространенными наркотиками в российском «темном» интернете оказались марихуана, гашиш и экстази. Об этом сообщается в готовящимся к публикации расследовании «Ленты.ру».

Журналисты издания пять раз за три месяца проанализировали предложения в системе так называемых моментальных магазинов нелегальной площадки по торговле психоактивными веществами Russian Anonymous Marketplace (RAMP). Она функционирует в более чем 100 городах России, а число ее зарегистрированных пользователей превышает 290 тысяч человек.

Предложения представляют собой готовые тайники-закладки с розничной дозой психоактивного вещества. Лидирующую позицию заняла марихуана — на RAMP опубликовано 2369 предложений по покупке наркотика. У следующего за ним гашиша 1884 предложения, а у расположившегося на третьей позиции экстази — 1189 предложений. В топ-10 наиболее популярных наркотических веществ также вошли кокаин (818 предложений), мефедрон (665 предложений), амфетамин (614 предложений) и MDMA (545 предложений).

RAMP — работающая с 2012 года нелегальная площадка по торговле наркотиками в анонимной сети Tor. Все сделки на ней осуществляются анонимно через биткоины или системы электронных кошельков, а клиенты получают товар с помощью тайников-закладок.