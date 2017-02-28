Омская полиция случайно прорекламировала торгующий наркотиками магазин в Tor

Сотрудники УМВД Омской области случайно прорекламировали онлайн-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков в анонимной сети Tor. Предупреждение с призывом игнорировать спам-сообщения в Viber от нелегальных торговых площадок опубликовали в паблике «Омская полиция» во «ВКонтакте» и продублировали пост в Twitter.

«У сотрудников Управления по обороту наркотиков УМВД России по Омской области информация о массовой рассылке подобных сообщений имеется, в настоящее время проводится проверка», — говорится в сообщении, к которому администраторы сообщества прикрепили несколько скриншотов со спамом от наркоторговцев.

Пользователи социальной сети обратили внимание на то, что полицейские забыли замазать адреса онлайн-магазинов, перейдя по которым любой желающий мог ознакомится с ассортиментом и приобрести запрещенные вещества. «Вы бы адрес в скриншоте замазали, а то выглядит как реклама», — отметил один из них.

Администрация «Омской полиции» поблагодарила подписчика и заменила картинку, предварительно размыв ссылки на торговую площадку. Несмотря на это, идентичные скриншоты со ссылками оставались висеть в Twitter УМВД Омской области до тех пор, пока юзеры не указали им на оплошность.

На момент написания заметки SMM-щики омской полиции замазали все адреса нелегальной торговой площадки.

В начале ноября 2016 года пользователи сети массово пожаловались на приходящий им в WhatsApp и Viber спам с рекламой наркотических веществ. В них утверждалось, что распространяемые с помощью тайников-закладок наркотики доступны во всех городах России и СНГ.