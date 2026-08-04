Мужчина спас полутораметрового крокодила и на плечах принес его в полицию

В Индии мужчина нашел крокодила на рисовом поле и на плечах принес его в полицию

В индийском штате Бихар мужчина спас полутораметрового крокодила в рисовом поле и на плечах пронес его через всю деревню. Об этом сообщает Asianet Newsable.

Фермер Амит Кумар и другие сельчане вышли на работу в поле и заметили рептилию среди посевов. Они связали ей морду веревкой и решили передать властям. Кумар взвалил крокодила на плечи и отправился к ближайшему офису лесного департамента. Не застав там никого, он продолжил путь до полицейского участка Бхимнагар. Правоохранители очень удивились, когда он принес им рептилию.

Видео, снятые прохожими, быстро разлетелись по соцсетям. После того как полиция вызвала лесников, рептилию осмотрели, признали здоровой и выпустили в реку Коси.

Лесной инспектор Рави Ранджан предупредил, что в сезон муссонов дикие животные часто покидают свои места обитания из-за подъема воды, и призвал жителей не пытаться ловить хищников самостоятельно, а сразу сообщать властям. Однако он также похвалил сельчан за гуманный подход: вместо того чтобы убить крокодила, они спасли его.

Ранее сообщалось, что в Южной Флориде американские крокодилы начали использовать гидроскутеры, каяки и сап-доски для принятия солнечных ванн. Зоологи отмечают, что это не просто забавные случаи, а «важнейшая адаптация», которая позволяет крокодилам сохранять популяцию.