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Из жизни
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16:43, 4 августа 2026Из жизни

Мужчина спас полутораметрового крокодила и на плечах принес его в полицию

В Индии мужчина нашел крокодила на рисовом поле и на плечах принес его в полицию
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В индийском штате Бихар мужчина спас полутораметрового крокодила в рисовом поле и на плечах пронес его через всю деревню. Об этом сообщает Asianet Newsable.

Фермер Амит Кумар и другие сельчане вышли на работу в поле и заметили рептилию среди посевов. Они связали ей морду веревкой и решили передать властям. Кумар взвалил крокодила на плечи и отправился к ближайшему офису лесного департамента. Не застав там никого, он продолжил путь до полицейского участка Бхимнагар. Правоохранители очень удивились, когда он принес им рептилию.

Видео, снятые прохожими, быстро разлетелись по соцсетям. После того как полиция вызвала лесников, рептилию осмотрели, признали здоровой и выпустили в реку Коси.

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