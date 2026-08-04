Звезде популярного телешоу сделают операцию на мозге

Звезде американского шоу «Холостячка» Джо Амабиле сделают операцию на мозге

Бывшему участнику популярного американского реалити-шоу «Холостячка» (The Bachelorette) Джо Амабиле, у которого обнаружили опухоль головного мозга, сделают операцию. Об этом пишет Us Weekly со ссылкой на другого экс-участника проекта Дилана Барбура.

Отмечается, что телезвезда перенесет операцию на мозге. «Мы молимся за него. Моя семья думает о нем. Джо лучший», — сказал Барбур и добавил, что сейчас у Амабиле все хорошо, он готовится к хирургическому вмешательству и сохраняет позитивный настрой.

О проблемах со здоровьем у телезвезды стало известно в начале июля. Амабиле сообщил, что у него нашли глиому — опухоль головного мозга. «Я совершенно точно этого не ожидал. Я думаю, что это один из таких случаев, когда ты думаешь: "О, это со мной никогда не произойдет". Но это произошло», — прокомментировал он свой диагноз.

Ранее ведущая американского телеканала FOX Carolina Тори Кармен, пережившая рак мозга, назвала первые симптомы болезни. По ее словам, она испытывала головные боли, слабость и озноб, которые сначала приняла за проявления простуды.