10:10, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Пережившая рак мозга телеведущая раскрыла симптомы недуга

Пережившая рак мозга ведущая Тори Кармен узнала о болезни после приступа боли
Маргарита Щигарева
Фото: @victoriacarmentv

Ведущая американского телеканала FOX Carolina Тори Кармен, пережившая рак мозга, раскрыла первые симптомы болезни. В материале, опубликованном в издании People, она заявила, что узнала о недуге после приступа боли.

По словам Кармен, ее состояние ухудшилось в феврале 2025 года. Поначалу телеведущая испытывала головные боли, слабость и озноб, которые приняла за симптомы простуды, однако вскоре она проснулась ночью из-за сильного припадка. «Я кричала. Я не могла двигать левой стороной своего тела. Я даже не могла говорить, настолько мне было больно», — заявила она.

Материалы по теме:
«Рак — значит, надо что-то делать. Срочно» Россияне могут годами жить с опухолью и не знать об этом. Почему их не нужно лечить?
«Рак — значит, надо что-то делать. Срочно»Россияне могут годами жить с опухолью и не знать об этом. Почему их не нужно лечить?
19 марта 2026
Российская медицина переходит на риск-ориентированный подход к лечению заболеваний В чем его суть?
Российская медицина переходит на риск-ориентированный подход к лечению заболеванийВ чем его суть?
23 марта 2026

Телеведущую увезли в больницу на скорой помощи. В больнице у нее обнаружили опухоль мозга, которую медики изначально сочли доброкачественной. Спустя некоторое время ей удалили новообразование, и анализ показал, что оно было злокачественным. После этого Кармен прошла курс радиотерапии с помощью гамма-ножа.

Как уточнила ведущая, она окончила лечение весной 2025 года. С тех пор, по ее словам, каждые три месяца она делает МРТ, а также принимает лекарства от судорожных припадков, которые были вызваны болезнью. «Я сделала уже три МРТ, и они хорошие, все чисто», — рассказала Кармен.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли спасти 54-летнюю звезду австралийского шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) Мел Шиллинг. Она боролась с онкологическим заболеванием.

    Последние новости

    ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

    Сын Шварценеггера и его домработницы прогулялся по городу с голым торсом

    Названа самая невежливая страна в мире

    Обычный продукт оказался помощником в борьбе с акне

    Вид «Аллеи славы» с могилами бойцов СВО ужаснул россиян

    Россиянам назвали самые дорогие направления страны для отдыха в апреле

    Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника

    Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

    В России впервые с начала века сократилось число магазинов

    Нарколог сравнил Волочкову с Пашей Техником

    Все новости
