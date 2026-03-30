Пережившая рак мозга телеведущая раскрыла симптомы недуга

Пережившая рак мозга ведущая Тори Кармен узнала о болезни после приступа боли

Ведущая американского телеканала FOX Carolina Тори Кармен, пережившая рак мозга, раскрыла первые симптомы болезни. В материале, опубликованном в издании People, она заявила, что узнала о недуге после приступа боли.

По словам Кармен, ее состояние ухудшилось в феврале 2025 года. Поначалу телеведущая испытывала головные боли, слабость и озноб, которые приняла за симптомы простуды, однако вскоре она проснулась ночью из-за сильного припадка. «Я кричала. Я не могла двигать левой стороной своего тела. Я даже не могла говорить, настолько мне было больно», — заявила она.

Телеведущую увезли в больницу на скорой помощи. В больнице у нее обнаружили опухоль мозга, которую медики изначально сочли доброкачественной. Спустя некоторое время ей удалили новообразование, и анализ показал, что оно было злокачественным. После этого Кармен прошла курс радиотерапии с помощью гамма-ножа.

Как уточнила ведущая, она окончила лечение весной 2025 года. С тех пор, по ее словам, каждые три месяца она делает МРТ, а также принимает лекарства от судорожных припадков, которые были вызваны болезнью. «Я сделала уже три МРТ, и они хорошие, все чисто», — рассказала Кармен.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли спасти 54-летнюю звезду австралийского шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) Мел Шиллинг. Она боролась с онкологическим заболеванием.

