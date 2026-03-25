Заболевшую раком 54-летнюю звезду реалити-шоу не смогли спасти

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:51, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Заболевшую раком звезду шоу «Женаты с первого взгляда» Шиллинг не смогли спасти
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Мел Шиллинг. Фото: Cat Morley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Врачи не смогли спасти 54-летнюю звезду австралийского реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) Мел Шиллинг, заболевшую раком. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на ее мужа Гарета Брисбена.

Шиллинг ушла из жизни 24 марта. По словам супруга телезвезды, она «мирно скончалась, окруженная любовью».

«Жизнь может быть прекрасной, а может быть невероятно жестокой. Но в конечном счете жизнь мимолетна, хрупка, и никто не знает, что будет завтра. Если вы хотите почтить память Мел, пожалуйста, живите полной жизнью, любите своих близких и старайтесь не переживать из-за мелочей», — добавил Брисбен.

Ранее Шиллинг обратилась к зрителям из-за своего диагноза. Телезвезда призвала всех, кто чувствует, что с их здоровьем что-то не так, обратиться к врачу.

Мел Шиллинг была психологом и экспертом по отношениям. Она родилась в 1972 году в Австралии. Шиллинг прославилась благодаря роли эксперта в шоу «Женаты с первого взгляда». В декабре 2023 года у нее диагностировали рак толстой кишки. В конце 2025 года она столкнулась с сильными головными болями и онемением правой стороны тела. После обследований телезвезде сообщили, что у нее четвертая стадия рака: опухоль дала метастазы в мозг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    В России предложили опасную инициативу для электростанций

    Солнце уйдет из Москвы

    Простую бытовую привычку связали со снижением риска деменции

    Мишустин поручил Минтрансу подготовить предложения по постоплате парковок

    Заболевшую раком 54-летнюю звезду реалити-шоу не смогли спасти

    В Монголии сделали заявление о запасах поставляемого из России топлива

    Раскрыты новые детали плана США по Ирану из 15 пунктов

    Названа стоимость билета на электричку из России до Белоруссии

    Аршавин не смог найти покупателей на роскошный особняк в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok