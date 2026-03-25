Заболевшую раком 54-летнюю звезду реалити-шоу не смогли спасти

Заболевшую раком звезду шоу «Женаты с первого взгляда» Шиллинг не смогли спасти

Врачи не смогли спасти 54-летнюю звезду австралийского реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) Мел Шиллинг, заболевшую раком. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на ее мужа Гарета Брисбена.

Шиллинг ушла из жизни 24 марта. По словам супруга телезвезды, она «мирно скончалась, окруженная любовью».

«Жизнь может быть прекрасной, а может быть невероятно жестокой. Но в конечном счете жизнь мимолетна, хрупка, и никто не знает, что будет завтра. Если вы хотите почтить память Мел, пожалуйста, живите полной жизнью, любите своих близких и старайтесь не переживать из-за мелочей», — добавил Брисбен.

Ранее Шиллинг обратилась к зрителям из-за своего диагноза. Телезвезда призвала всех, кто чувствует, что с их здоровьем что-то не так, обратиться к врачу.

Мел Шиллинг была психологом и экспертом по отношениям. Она родилась в 1972 году в Австралии. Шиллинг прославилась благодаря роли эксперта в шоу «Женаты с первого взгляда». В декабре 2023 года у нее диагностировали рак толстой кишки. В конце 2025 года она столкнулась с сильными головными болями и онемением правой стороны тела. После обследований телезвезде сообщили, что у нее четвертая стадия рака: опухоль дала метастазы в мозг.