13:32, 15 марта 2026

Звезда реалити-шоу с терминальной стадией рака дала совет зрителям

Маргарита Щигарева
Фото: Brett Cove / Globallookpress.com

Психолог Мел Шиллинг, выступающая в качестве эксперта в реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight), объявила, что у нее нашли терминальную стадию рака, и дала совет зрителям. О заболевании она рассказала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам звезды реалити-проекта, у которой в 2023 году обнаружили опухоль кишечника, в конце 2025 года она начала испытывать сильные головные боли и онемение в правой стороне тела. После ряда анализов врачи сообщили Шиллинг, что рак распространился в ее мозг.

«Несмотря на последующие сеансы радиотерапии, моя команда онкологов сообщила мне, что больше они ничего не могут сделать. (...) И вот я здесь. Мой свет начинает угасать», — сказала психолог. Она также добавила, что в последнее время ей трудно даются даже простые дела и она полагается на помощь семьи.

Кроме того, Шиллинг посоветовала людям, которые чувствуют, что с их здоровьем что-то не так, сходить к врачу. «Пожалуйста, проверьтесь. Это может спасти вам жизнь», — обратилась она к пользователям соцсети.

Ранее известная австралийская телеведущая Мел Маклафлин сообщила, что ей удалили половину легкого из-за рака. Она призналась, что лечение далось ей тяжело в эмоциональном плане.

