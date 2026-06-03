Минтранс ДНР опубликовал список зарегистрировавшихся на атакованный ВСУ рейс

Минтранс ДНР опубликовал список пассажиров атакованного ВСУ в Енакиево рейса

Министерство транспорта Донецкой Народной Республики (ДНР) опубликовало в своем канале на платформе «Макс» список пассажиров, зарегистрированных на рейс «Подольск — Симферополь», который 3 июня был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево.

Среди зарегистрированных пассажиров самый старший родился в 1956 году, самые младшие — в 2016 году. Также ведомство обнародовало список раненых, в котором значатся 12 фамилий.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус Москва — Симферополь. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.