Известной ведущей удалили половину легкого

Австралийской ведущий Мел Маклафлин удалили половину легкого из-за рака

Известная австралийская телеведущая Мел Маклафлин сообщила, что ей удалили половину легкого из-за рака. Об этом пишет ABC.

По словам ведущей, в декабре медики нашли у нее рак легких второй стадии, а позднее провели операцию. Маклафлин заявила, что ее выздоровление было медленным, но шло хорошо.

При этом она назвала ситуацию с болезнью травмирующей. Как пояснила ведущая, в 2015 году рак унес жизнь ее сестры. Маклафлин проходила лечение в той же больнице, что и ее покойная родственница.

Ведущая также подчеркнула, что, несмотря на стереотипы вокруг рака легких, она никогда не курила.

