Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:16, 12 марта 2026Интернет и СМИ

Известной ведущей удалили половину легкого

Австралийской ведущий Мел Маклафлин удалили половину легкого из-за рака
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Sunrise / YouTube 

Известная австралийская телеведущая Мел Маклафлин сообщила, что ей удалили половину легкого из-за рака. Об этом пишет ABC.

По словам ведущей, в декабре медики нашли у нее рак легких второй стадии, а позднее провели операцию. Маклафлин заявила, что ее выздоровление было медленным, но шло хорошо.

При этом она назвала ситуацию с болезнью травмирующей. Как пояснила ведущая, в 2015 году рак унес жизнь ее сестры. Маклафлин проходила лечение в той же больнице, что и ее покойная родственница.

Ведущая также подчеркнула, что, несмотря на стереотипы вокруг рака легких, она никогда не курила.

Ранее американский музыкант, теле- и радиоведущий Джон Теш рассказал о жизни с редкой формой рака. Он заявил, что успешно борется с онкологическим заболеванием несмотря на то, что изначально прогноз врачей был неблагоприятным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Известной ведущей удалили половину легкого

    Российский боец СВО с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты ВСУ

    Аргентина отказалась играть Финалиссиму-2026 в Мадриде

    Директор ФСИН сообщил о существенном кадровом голоде

    Семья бросилась спасать унесенных волной возлюбленных и не выжила

    Порядок получения компенсации за сорванный отдых на Ближнем Востоке объяснили

    Зеленский договорился производить дроны с соседней страной

    Объявлено о начале ВСУ охоты на российских бойцов из-за одного обстоятельства

    Участника рыболовного турнира с призом 790 тысяч рублей арестовали за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok