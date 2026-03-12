Заболевший редкой формой рака ведущий рассказал о жизни с ним

Американский ведущий Теш заявил, что успешно борется с редкой формой рака

Известный американский музыкант, теле- и радиоведущий Джон Теш заявил, что более 10 лет живет с редкой формой рака. О жизни с этим недугом он рассказал Page Six.

По словам Теша, в 2015 году у него обнаружили редкую форму рака простаты. Как добавил ведущий, доктора уверяли, что ему осталось жить примерно полтора года.

«Но я успешно борюсь с раком, борюсь с ним до сих пор. (...) Врачи дают ему чуть-чуть подрасти, а затем возвращают меня на лечение, эти периоды чередуются», — сказал Теш. Он отметил, что такой способ лечения онкологического заболевания может показаться страшным, пока к нему не привыкнешь.

Ведущий также назвал свое текущее состояние стабильным.

