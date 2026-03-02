Малышева призвала россиян запомнить связанное с раком правило

Врач Малышева заявила, что кровь в стуле или моче может указывать на рак

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскрыла правило, связанное с раком. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, она заявила, что кровь в стуле или моче может указывать на онкологическое заболевание.

Малышева пригласила в студию программы девушку Антонину, которая борется с раком кишечника. Врач отметила, что первым симптомом, с которым столкнулась пациентка, была кровь в стуле.

«Дело в том, что вообще в медицине существует такое правило: неважно, где кровь — в стуле, в моче. Пока не доказано, что это не рак, мы должны считать, что это рак», — рассказала Малышева и призвала россиян запомнить это утверждение.

