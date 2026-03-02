Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:28, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян запомнить связанное с раком правило

Врач Малышева заявила, что кровь в стуле или моче может указывать на рак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскрыла правило, связанное с раком. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, она заявила, что кровь в стуле или моче может указывать на онкологическое заболевание.

Малышева пригласила в студию программы девушку Антонину, которая борется с раком кишечника. Врач отметила, что первым симптомом, с которым столкнулась пациентка, была кровь в стуле.

«Дело в том, что вообще в медицине существует такое правило: неважно, где кровь — в стуле, в моче. Пока не доказано, что это не рак, мы должны считать, что это рак», — рассказала Малышева и призвала россиян запомнить это утверждение.

Ранее Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин назвали суп, который защитит от рака кишечника. Кроме того, по словам специалистов, это блюдо избавит от болей в животе.

Перед этим врач-офтальмолог Михаил Коновалов рассказал о связи кофе и рака. Он назвал этот напиток полезным для мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    Звезда «Универа» похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

    Мать-одиночку забетонировали на первом свидании в российском регионе

    Китайский марсианский аппарат предложили оснастить российским прибором

    Кадры ударов США по целям в Иране показали

    Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

    Казахстан выразил соболезнования Ирану

    Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

    Российский вице-премьер высказался о товарообороте с Азербайджаном

    Наследник иранского шаха заявил о готовности немедленно отправиться в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok