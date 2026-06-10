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23:35, 10 июня 2026Бывший СССР

Украина впервые забронировала долгосрочные мощности газового терминала в Европе

«Нафтогаз Украины» впервые забронировал долгосрочные мощности LNG-терминала в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Украина впервые забронировала долгосрочные мощности газового терминала в Европе. «Нафтогаз Украины» сообщил, что заключил договор на использование мощностей LNG-терминала в Латвии.

«Речь идет о доступе к инфраструктуре терминала в Клайпеде, Литва, на период с 2033 по 2044 год», — уточнил оператор.

Процедуру распределения завершил оператор KN Energies. Таким образом, Украина стала одним из пяти участников, получивших право на использование терминала. Для Киева это стало важным шагом в диверсификации источников и маршрутов поставок газа.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить природный газ для следующей зимы.

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