«Нафтогаз Украины» впервые забронировал долгосрочные мощности LNG-терминала в Европе

Украина впервые забронировала долгосрочные мощности газового терминала в Европе. «Нафтогаз Украины» сообщил, что заключил договор на использование мощностей LNG-терминала в Латвии.

«Речь идет о доступе к инфраструктуре терминала в Клайпеде, Литва, на период с 2033 по 2044 год», — уточнил оператор.

Процедуру распределения завершил оператор KN Energies. Таким образом, Украина стала одним из пяти участников, получивших право на использование терминала. Для Киева это стало важным шагом в диверсификации источников и маршрутов поставок газа.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить природный газ для следующей зимы.