Зеленский попросил у премьер-министра Норвегии Стере газ для следующей зимы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить природный газ для следующей зимы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он встретился со Стере в Ереване. Украинский лидер выразил благодарность норвежскому политику за поддержку страны, в том числе финансовую.

«Особое внимание было уделено энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», — написал Зеленский.

Ранее обозреватель Эйвинд Андерсен подверг критике Украину за планы продавать вооружение. Он убежден, что заработанные Киевом денежные средства в связи с коррупцией не скажутся положительно на экономике страны.