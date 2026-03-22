02:43, 22 марта 2026

На Западе раскритиковали планы Украины продавать оружие

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Обозреватель норвежского портала Steigan Эйвинд Андерсен раскритиковал планы Украины продавать вооружения, поскольку это идут вразрез с представлениями о западной поддержке Киева.

По мнению автора материала, страна собирается «зарабатывать миллиарды» на экспорте оружия, что противоречит заявлениями политиков о том, что Украине нужна военная помощь для борьбы.

«В то же время, интеграция европейской и украинской оружейной промышленности свидетельствует, что так называемая "борьба за свободу" — это нечто иное», — считает Андерсен.

Он добавил, что заработанные Киевом средства не укрепят экономику из-за коррупции, в том числе в оружейной промышленности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

