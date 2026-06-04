ПМЭФ-2026. День второй

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11:25, 4 июня 2026Экономика

Силуанов высказался о налогах

Силуанов оценил ситуацию с налогами в стране фразой «не перегнули планку»
Дмитрий Воронин
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Минфина Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2026, что российские власти не перегнули планку с налогами. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут. И были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку — нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», — сказал министр.

По его словам, ситуация с бюджетом выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале — налоговые поступления растут, и экономический рост, вероятно, окажется более значительным, чем, «может быть, изначально планировалось с учетом корректировки наших прогнозов».

Силуанов также подчеркнул, что Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, работая на свою собственную независимую финансовую и экономическую модель, что и является признаком суверенитета.

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