Зеленский высказался о сотрудничестве со странами Ближнего Востока

Зеленский: Украина готова дать дроны странам Ближнего Востока в обмен на ракеты

Украина готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас дефицит PAC-3, да. Например, если мы говорим об оружии во время войны, с которым у нас дефицит, то PAC-3, ракеты, если они нам их дадут, мы дадим им перехватчики. Это равноценный обмен», — заявил политик.

Зеленский также отметил, что Киев готов делиться опытом, но не оружием, которое у него в дефиците.

Ранее Зеленский обсудил возможную помощь Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с президентом страны Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном. Стороны также поговорили о ситуации в регионе на фоне конфликта между США с Израилем и Ираном.