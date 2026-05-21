Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 21 мая 2026Силовые структуры

Россиянка получила срок из-за видео с изменой мужа

Бухгалтер с Камчатки получила срок за оборот порнографии из-за видео с изменой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На Камчатке суд приговорил к двум годам условно женщину-бухгалтера, которая поймала мужа на измене и отправила компромат супругу любовницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все произошло осенью прошлого года, в Хеллоуин. 49-летняя Татьяна из Петропавловска-Камчатского выпивала со своим гражданским мужем и их общей знакомой, а наутро застала любимого за изменой. Разозлившись, она отправила голосовое сообщение через мессенджер супругу любовницы, а вдобавок прикрепила несколько фотографий и видео.

Женщину признали виновной в распространении порно через интернет. На заседании она полностью признала вину.

Ранее в Волгоградской области осудили мужчину за распространение порнографии, отправившего знакомому скриншот с откровенным видео из интернета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшего мужа Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    В России предложили не брать деньги за проезд по платным автодорогам в одном случае

    103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok