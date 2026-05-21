Россиянка получила срок из-за видео с изменой мужа

Бухгалтер с Камчатки получила срок за оборот порнографии из-за видео с изменой

На Камчатке суд приговорил к двум годам условно женщину-бухгалтера, которая поймала мужа на измене и отправила компромат супругу любовницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все произошло осенью прошлого года, в Хеллоуин. 49-летняя Татьяна из Петропавловска-Камчатского выпивала со своим гражданским мужем и их общей знакомой, а наутро застала любимого за изменой. Разозлившись, она отправила голосовое сообщение через мессенджер супругу любовницы, а вдобавок прикрепила несколько фотографий и видео.

Женщину признали виновной в распространении порно через интернет. На заседании она полностью признала вину.

Ранее в Волгоградской области осудили мужчину за распространение порнографии, отправившего знакомому скриншот с откровенным видео из интернета.