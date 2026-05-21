Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Чехии Карел Ржехка заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать «следующим логичным шагом» для альянса. Его слова передает Politico.
«Украина — это не просто потребитель безопасности, это еще и поставщик безопасности», — сказал генерал.
При этом Ржехка признал, что вопрос вступления Киева в альянс остается сложным и зависит от достижения политического консенсуса среди стран — участниц блока.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявили, что странам альянса необходимо увеличить и более равномерно распределить расходы на поддержку Украины.