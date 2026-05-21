Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 21 мая 2026Мир

Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

Главком Чехии Ржехка: Вступление Украины в НАТО станет логичным шагом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Чехии Карел Ржехка заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать «следующим логичным шагом» для альянса. Его слова передает Politico.

«Украина — это не просто потребитель безопасности, это еще и поставщик безопасности», — сказал генерал.

При этом Ржехка признал, что вопрос вступления Киева в альянс остается сложным и зависит от достижения политического консенсуса среди стран — участниц блока.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявили, что странам альянса необходимо увеличить и более равномерно распределить расходы на поддержку Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Премьер-министр Венгрии назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа

    На короля Карла III испражнилась чайка на глазах у толпы

    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на железной дороге в Крыму

    Стали известны подробности о жертвах атаки ВСУ на город в 900 километрах от границы

    Российские мужчины перестали оплачивать путешествия для своих женщин

    Новые власти Венгрии оценили выгодность российского газа

    Россиянин притупил бдительность нового возлюбленного бывшей и заколол его ножом

    Сергей Жуков рассказал о потере заработанных денег

    В США назвали потенциального заказчика двухместного Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok