В НАТО призвали «подкреплять слова делом» в отношении Украины

Рютте и Кристерссон призвали увеличить расходы на поддержку Украины

Странам НАТО необходимо увеличить и более равномерно распределить расходы на поддержку Украины среди участников альянса. С такой инициативой выступили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает The Guardian.

По словам Рютте, сейчас финансовая нагрузка внутри НАТО распределена неравномерно. Небольшая группа стран, включая Швецию, Канаду, Германию, Нидерланды и Данию, берет на себя основную часть расходов, тогда как многие другие государства вносят недостаточный вклад в поддержку Украины.

«Мы должны оказывать долгосрочную и твердую поддержку. Поэтому я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так хорошо отзываются об Украине, подкрепляли слова делом», — сказал Кристерссон.

Ранее Рютте признал неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США. «Украина не может выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны, которые поставляются по программе PURL», — подчеркнул политик.