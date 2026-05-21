Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 21 мая 2026Мир

В НАТО призвали «подкреплять слова делом» в отношении Украины

Рютте и Кристерссон призвали увеличить расходы на поддержку Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Странам НАТО необходимо увеличить и более равномерно распределить расходы на поддержку Украины среди участников альянса. С такой инициативой выступили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает The Guardian.

По словам Рютте, сейчас финансовая нагрузка внутри НАТО распределена неравномерно. Небольшая группа стран, включая Швецию, Канаду, Германию, Нидерланды и Данию, берет на себя основную часть расходов, тогда как многие другие государства вносят недостаточный вклад в поддержку Украины.

«Мы должны оказывать долгосрочную и твердую поддержку. Поэтому я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так хорошо отзываются об Украине, подкрепляли слова делом», — сказал Кристерссон.

Ранее Рютте признал неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США. «Украина не может выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны, которые поставляются по программе PURL», — подчеркнул политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Российские супруги от обиды пошли на кражу и раздали добычу прохожим

    Раненый российский боец СВО успел выскочить из горящей машины и спасти сослуживцев

    Лыжник Коростелев рассказал о дефиците презервативов на зимней Олимпиаде-2026

    Внучка бывшего мэра российского города высказалась о расправе над ним

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok