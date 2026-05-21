Россиянки финансируют совместные поездки чаще, чем мужчины

Российские мужчины перестали оплачивать путешествия для своих женщин — последние пять лет россиянки финансируют поездки чаще, чем их партнеры. Об этом говорится в исследовании сервиса «Туру», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, аналитики изучили бронирования билетов на самолеты, поезда и автобусы и выяснили, что женщины являются основными покупателями как во время совместных поездок, так и в соло-путешествиях. На них пришлось 52 процента всех заказов. Средний чек у россиянок выше, особенно в авиаперелетах. А в автобусных поездках мужчины платят больше.

Также удалось узнать, что женщины планируют поездку в среднем за 15 дней до нее, а мужчины — за 11.

«Женщины часто берут на себя организацию поездок, но планирование путешествия, как правило, совместное. Мужчины все активнее участвуют в этом процессе, особенно в сегменте авиаперелетов», — отметил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин.

Ранее сообщалось, что 32 процента россиян хотели бы получить предложение руки и сердца от своих возлюбленных во время путешествия. Так, наиболее желанной декорацией для важного момента стал берег моря.