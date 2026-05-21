Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:06, 21 мая 2026Моя страна

Россияне назвали идеальные способы сделать предложение руки и сердца

32 процента россиян хотели бы получить предложение руки и сердца в путешествии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

32 процента россиян хотели бы получить предложение руки и сердца от своих возлюбленных во время путешествия. Идеальные способы для этого соотечественники раскрыли в совместном опросе бренда SOKOLOV и сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, наиболее желанной декорацией для важного момента стал берег моря — его выбрали 42 процента респондентов. Еще 25 процентов отдали предпочтение горам, а третью строчку занял любой романтичный город (24 процента). 17 процентов соотечественников хотели бы сказать «да» в уединенном отеле или доме на природе.

При этом родной город для предложения руки и сердца выбрали лишь 15 процентов опрошенных. А 40 процентов вовсе заявили, что локация не имеет значения. Публичные предложения на сцене, в аэропорту или в торговом центре нравятся 19 процентам россиян, еще 34 процента назвали такой способ «кошмарным сном»

«Главное, что может испортить предложение, это неподходящий момент вроде ссоры или стресса (57 процентов), посторонние люди (35 процентов) или неудачное место (28 процентов)», — пишут аналитики.

Ранее россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета «Уральских авиалиний». Мужчина захотел устроить своей возлюбленный сюрприз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Лыжник Коростелев рассказал о дефиците презервативов на зимней Олимпиаде-2026

    Внучка бывшего мэра российского города высказалась о расправе над ним

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok