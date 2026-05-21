Россияне назвали идеальные способы сделать предложение руки и сердца

32 процента россиян хотели бы получить предложение руки и сердца в путешествии

32 процента россиян хотели бы получить предложение руки и сердца от своих возлюбленных во время путешествия. Идеальные способы для этого соотечественники раскрыли в совместном опросе бренда SOKOLOV и сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, наиболее желанной декорацией для важного момента стал берег моря — его выбрали 42 процента респондентов. Еще 25 процентов отдали предпочтение горам, а третью строчку занял любой романтичный город (24 процента). 17 процентов соотечественников хотели бы сказать «да» в уединенном отеле или доме на природе.

При этом родной город для предложения руки и сердца выбрали лишь 15 процентов опрошенных. А 40 процентов вовсе заявили, что локация не имеет значения. Публичные предложения на сцене, в аэропорту или в торговом центре нравятся 19 процентам россиян, еще 34 процента назвали такой способ «кошмарным сном»

«Главное, что может испортить предложение, это неподходящий момент вроде ссоры или стресса (57 процентов), посторонние люди (35 процентов) или неудачное место (28 процентов)», — пишут аналитики.

Ранее россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета «Уральских авиалиний». Мужчина захотел устроить своей возлюбленный сюрприз.