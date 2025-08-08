Моя страна
Россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета

Мария Винар

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россиянин сделал предложение руки и сердца стюардессе на борту самолета «Уральских авиалиний». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Мужчина захотел устроить своей возлюбленный сюрприз. Он замаскировался под обычного пассажира и пронес в салон воздушного судна букет цветов и кольцо. «Привычный рейс ЕкатеринбургКалининград обернулся для старшего бортпроводника Анастасии новым статусом: прямо во время полета ее молодой человек сделал предложение руки и сердца», — рассказали представители пресс-службы.

Интригу удалось сохранить. О сюрпризе знали коллегии Анастасии и другие пассажиры. По словам самой девушки, она совсем не ожидала, что именно таким образом ей сделают предложение. «Не сразу поняла, что речь идет про меня, приготовилась уже снимать других пассажиров. Но когда услышала свое имя, немного растерялась», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что оперной певице Виктории Васильевой сделали предложение руки и сердца рядом с извергающейся Ключевской сопкой на Камчатке.

