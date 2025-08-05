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09:09, 5 августа 2025Моя страна

Россиянке сделали предложение у извергающегося вулкана

Оперной певице Васильевой сделали предложение у извергающейся Ключевской сопки
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Оперной певице Виктории Васильевой сделали предложение руки и сердца рядом с извергающейся Ключевской сопкой на Камчатке. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Amur Mash.

«Заветное "да" прозвучало на Плоском Толбачике», — говорится в публикации.

Авторы канала уточнили, что, по задумке возлюбленного россиянки, все должно было происходить с видом на вулкан с фонтанирующей лавой, однако этому помешали плотные облака.

Ранее мужчина предложил своей возлюбленной стать его женой на концерте VK Fest в Казани. Его поступок впечатлил публику.

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