Россиянке сделали предложение у извергающегося вулкана

Оперной певице Васильевой сделали предложение у извергающейся Ключевской сопки

Оперной певице Виктории Васильевой сделали предложение руки и сердца рядом с извергающейся Ключевской сопкой на Камчатке. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Amur Mash.

«Заветное "да" прозвучало на Плоском Толбачике», — говорится в публикации.

Авторы канала уточнили, что, по задумке возлюбленного россиянки, все должно было происходить с видом на вулкан с фонтанирующей лавой, однако этому помешали плотные облака.

Ранее мужчина предложил своей возлюбленной стать его женой на концерте VK Fest в Казани. Его поступок впечатлил публику.